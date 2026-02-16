¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍ­µÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤µ¤ó¤Ý¡×¤ÎÆÃÈÖ²½¤Ë¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹âÅÄÊ¸É×»á¡Ê77¡Ë¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ë²è¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï2025Ç¯1·î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅìµþ¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¡×¤Î¥Ï¥Á¥ß¥ÄÆóÏº¤¬ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖBS¤ÇÅÅÆ°¼Ö°Ø»Ò¤µ¤ó¤Ý¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯3·î¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡×4·îÅÙ