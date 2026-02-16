¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢ÁíÍýÂç¿Ã´±Å¡¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤È½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤À¤è¡£¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤è¡×¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤È½é¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¤ËÏÃ¤·¤«