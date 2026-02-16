奇想天外な設定でカルト的な人気を集めたSFコメディ映画『アイアン・スカイ』シリーズのプロデューサー陣が、火星の共産主義国家を描く3部作『Deep Red（原題）』に取り組んでいることが明らかとなった。米が報じている。 ナチスの残党が月の裏側で地球侵略の準備を進めていたという風刺が描かれた『アイアン・スカイ』シリーズ。新たな新3部作も同様の奇抜なトーンで描かれるものの、世界観は継承