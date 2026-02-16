ライアン・ゴズリング主演の実写映画版の公開を控えるSF小説『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は累計75万部を突破し、文庫版も発売中だ。これを記念して、2026年2月16日（月）から28日（土）までの約２週間、東京メトロ丸ノ内線（本線︓池袋駅～荻窪駅区間、分岐線︓中野坂上駅～方南町駅区間）でトレインジャック広告を展開する。 １編成全車両の中づりやまど上ポスターに、本作タイトル