»°É©½Å¹©¶È¤Ï16Æü¡¢¡Ö»°É©½Å¹©East¹Å¼°ÌîµåÉô¡×¡¢¡Ö»°É©½Å¹©West¹Å¼°ÌîµåÉô¡×¤Î2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¿·²ÃÆþ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°É©½Å¹©East¤Ë¤Ïºòµ¨¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¾ë¿¿Çµ¡¢»°É©½Å¹©West¤Ëºòµ¨À¾Éð¤òÀïÎÏ¤¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¾åÍ³¿­¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¡£»°É©½Å¹©West¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÇÏ¾ìÉÒ»Ë¤Î²ÃÆþ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£