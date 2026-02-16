³«Ëë¤ò3·î5Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëWBC¡£³Æ¹ñ¤¬Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Þ¤¿¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤ËÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¡×´Ú¹ñ¤ÎÆüËÜ¥­¥é¡¼´Ú¹ñÌîµå°Ñ°÷²ñ¡ÊKBO¡Ë¤Ï2·î15Æü¡¢¡ÖKBOÀïÎÏ¶¯²½°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Éé½ý¤Ë¤è¤êWBC½Ð¾ì¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢LG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥æ¡¦¥è¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÁªÄê¤·¡¢WBCÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ËÁª¼ê¸òÂå¤Î¾µÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤À¡£¥¦¥©¥ó¡¦¥Æ¥¤¥ó