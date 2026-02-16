¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÊ¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Å»öµ¢¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËâË¡¤¬¤È¤±¤¿¡×¡ª¡©Ê¿Ìî¥Î¥é¤µ¤ó·ãÊÑ¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ö...ËâË¡¤¬¤È¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¡Ö#¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡×¡Ö#¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÈ±¤¬Íð¤ì¤¿»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëËâ