ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ò1·îËö¤ÇÂà¼Ò¤·¤¿ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È½êÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£16Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Åì¤Ï2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÊó¹ð¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¡Ö¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÈþ³Ø·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤«¤é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åì¤ÏÆ±¼Ò¤òÄÌ¤¸¡¢¥³