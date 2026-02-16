¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤¬2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û47ºÐ2»ù¤ÎÊì¥â¥Ç¥ë¡Ö¹âµé´¶¤¹¤´¤¤¡×¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ëÅô¤ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¢¡ÅÄ´ÝËãµª¡¢¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ëÅô¤ë¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¸ø³«ÅÄ´Ý¤Ï¡Ö½½Âå¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë±öÉ÷Ï¤¡×¤È¤·¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£Çö°Å¤¤Íá¼¼¤ò¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ÎÍ¥¤·¤¤¸÷¤¬Êñ¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¢¡ÅÄ´ÝËãµª¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹â