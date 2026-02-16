£Ç£ò£å£å£î£Å£á£ò£ô£è£É£î£ó£ô£é£ô£õ£ô£å [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯9·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(10-12·î)¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï1.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-288.1¡ó¢ª-198.4¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹