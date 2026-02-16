¥Ê¥¬¥ï [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×(ÈóÏ¢·ë)¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î57²¯±ß¢ª50²¯±ß(Á°´ü¤Ï48²¯±ß)¤Ë12.3¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬18.7¡óÁý¢ª4.1¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÄÌ´ü¤ÎºÇ½ªÍø±×¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î40²¯±ß¢ª45²¯±ß(Á°´ü¤Ï42.1²¯±ß)¤Ë12.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ6.8¡óÁý±×¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤