¥È¥¹¥Í¥Ã¥È [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯9·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(10-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï1000Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯3300Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(1Q)¤ÎÇä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î11.5¡ó¢ª6.5¡ó¤ËÂçÉýÄã²¼¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹