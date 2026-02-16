23Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿µÈ°æÍý¿Í»á¡Ê60¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Á¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÎ¹¤À¡Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£23Ç¯WBC¤Î·è¾¡Àï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£¸Þ½½Íò»á¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï·è¾¡¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À