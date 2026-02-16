¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëABC¥é¥¸¥ª¡Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤Î¤³¤³¤íÀ²Å·¡×¡Ê·îÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£11Æü¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈËÌÌîÀ¿¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëÌ¾¸Å²°¤ÎCBC¥é¥¸¥ª¡ÖËÌÌîÀ¿¤Î¥º¥Ð¥ê¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç3»þ´Ö¡¢¤Ù¤Ã¤¿¤ê½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÌî¤µ¤ó¤È¸ò¤ï¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Êý¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤ä¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿