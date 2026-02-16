¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø±ðÌ´¡Ê¤¨¤ó¤à¡Ë¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ä»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨É½»æ¤òºÆ¸½¤·¤¿Ê¿»ÒÍ´´õ¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¿»Ò¤Ï¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Ý¡¼¥º¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë²÷¤¯ÂÐ±þ¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«Çº¤ß¤Ä¤Ä¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»Ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿