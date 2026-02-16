¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤è¤ê¡¢³ÆÏÃ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤¬ABEMA¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊÔ¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¤¬3·î31Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¡õ¥­¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡¢¥­¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤ÊÁÇ´éÆ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è