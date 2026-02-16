Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¤À¡£ 1980Ç¯Âå¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌîÎëËÜ±é·Ý¾ì¤ÇËè½µÆüÍËÆü¤Î10»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁáÄ«´óÀÊ¤¬15Æü¤ËÉü³è¤·¤¿¡£ Íî¸ì³¦¤Ë¤Ï¡¢Á°ºÂ¡¢Æó¥ÄÌÜ¡¢¿¿ÂÇ¤È¤¤¤¦³¬µéÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÁáÄ«´óÀÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏÆó¥ÄÌÜ¤À¤±¡£ÄÌ¾ï¤Î´óÀÊ¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢´óÀÊ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÁ°ºÂ¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤â¤®¤ê¤ä¹âºÂÊÖ¤·¡¢ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Æó¥ÄÌÜ¤Ë¤è¤ëÆó¥ÄÌÜ¤Î¤¿¤á¤Î¶½¹Ô¤À¡£ ³«¾ì¤Ï9»þ