¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖSo Restaurant¡×¤Ï¡¢2·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉÍÅ¯Ïº»á¤¬1971Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÆüËÜÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤ß¡¢¤ï¤º¤«5¸®¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼÷»Ê¤ä»É¿È°Ê³°¤ÎÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«Å¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÌ´¤ò»ý¤Á¡¢1973Ç¯¤Ë¥Ù¥¤¥º¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥°¥ê¥ë¥ë¡¼¥à¡¦¥Ï¥Þ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£