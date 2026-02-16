¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥¢¡¼¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤ò2·î28Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Á´Ï©Àþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥Õ¥ì¥­¥·±¿ÄÂ¤ÏºÇÂç35¡ó¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥ì¥­¥·±¿ÄÂ¤ÏÆ±30¡ó¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥Ð¥ê¥å¡¼±¿ÄÂ¤ÏÆ±20¡ó¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥¢¡¼¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤È¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£