UDT¡Ê´Ú¹ñ³¤·³ÆÃ¼ìÀïÎ¹ÃÄ¡Ë½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥·óÈþ½Ñºî²È¤Ç¡¢Netflix¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤¬¡¢É¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£2·î14Æü¡¢¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÀÞ¤ì¤¿É¡¤Î¼ê½Ñ¡¢½ÉÂê´°Î»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢É¡¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡¢½÷À­¶¦±é¼Ô¤È¡È¥Ù¥Ã¥É¶¦Í­¡É¥æ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¡Ö¿ôÆü´ÖÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤