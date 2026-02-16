¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¹ñÀÇ¶É¤Ï¼«Âð¤«¤é¿½¹ð¤Ç¤­¤ë¡Öe-Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 16Æü¤«¤é³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°±ØÁ°¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡×6³¬¤Ë¤Ï³ÎÄê¿½¹ð²ñ¾ì¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ³ÎÄê¿½¹ð²ñ¾ì¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤«¤é»öÁ°¤ËÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤¹