¡ÚKing of Fighters XIV 1/6 ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥ó¡Û 9·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§62,150±ß Very Cool¤Ï¡¢1/6¥¹¥±ー¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖKing of Fighters XIV 1/6 ¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ë ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë¥ó¡×¤ò9·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï62,150±ß¡£ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖKing of Fighters XIV¡×¡ÊKOFXIV¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ë