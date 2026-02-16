◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)郄木美帆選手が今大会2つめとなる銅メダルをスピードスケートの女子500メートルで獲得。最終レースが終わりメダル獲得が決まるとガッツポーズを見せる郄木選手。走ってコーチに向かって大ジャンプ、喜びを爆発させました。「前回のオリンピックは自分でもメダルの期待はしていなくていいレースできたなとは思っていたが、まさ