½÷Í¥¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡Ê31¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¸ÍÅÄ·úÀß¡ÖTODA¥°¥ë¡¼¥×2026Å¸Ë¾È¯É½²ñ¡ÈBuild the Culture.Day¡É¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£23Ç¯¤«¤éÆ±¼ÒCM¤Ë½Ð±é¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Î¿´Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤ÆÃÎ¼±¤òÆþ¤ì¤ë¤È°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡É¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢À®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¡È¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡É¤Î