¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¤µ¤ó¤Ï2·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Á°¸þ¤­¤Ê·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾ëÅçÌÐ¤Î·è°Õ´¶¤¸¤ëÇØÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾ëÅç¤µ¤ó¤Ï¡ÖI will keep challenging myself¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢Ìó30Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¾ëÅç¤µ¤ó¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÈª¤ò¸«¤Ä¤á¤ë