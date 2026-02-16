¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÂç¼ê¤Î¾åÁØÉô¤ÏºÇ¶á¡¢¡Öº£Ç¯¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤À¤±»ý¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¸«Êý¤ò¼¡¡¹¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£螞µÂ¹ñºÝ¡ÊAnt International¡Ë¤¬11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë»ÙÉÕÊõ¡Ê¥¢¥ê¥Ú¥¤¡Ë¤Î¡Ö³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¹ñÆâ¥¢¥×¥ê¤Î¤Ò¤âÉÕ¤±¡×¤È¡ÖAlipay¡Ü¡×¤Ë¤è¤ë³¤³°¥¢¥×¥ê