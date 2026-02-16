13ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤­¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É°æ¼ê¤é¤Ã¤­¤ç¡¢¾×·â¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÏ¢È¯Æ¬¤«¤é°æ¼ê¤Ï¡Ö¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ë³¤¥Ñ¥ó¤òÀü¤¤¤¿¤ê¡¢¤ªËß¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥â¥¶¥¤¥¯¤¬±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê