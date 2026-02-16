¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê18Æü¡Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½°µÄ±¡¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¿·¤·¤¤µÄÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹±Ñ²ð¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢½°µÄ±¡¤Î³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤¬¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ï¼¡¤Î½°±¡µÄÄ¹¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹±Ñ²ð¸µË¡Ì³Âç¿Ã¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£18Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇµÄÄ¹¤òÁª¤ÖÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£µÄÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤ò¤á