¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï2·î12Æü¡¢¡Ö20Âå¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï1·î16Æü¡Á18Æü¡¢20Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢75.3%¤¬¡Ö¤¢¤ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¡×¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à"¾®¤µ¤ÊìÔÂô"¤ÎÈñÍÑ¤Ï1¥«·î¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÌó5,000±ß¡¢Ç¯´Ö´¹»»¤Ç¤ÏÌó6Ëü±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó