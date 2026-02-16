½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷ Î¦¾å¼«±ÒÂâ½©ÅÄÃóÆÖÃÏ¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¼«±ÒÂâ°÷¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ää¿¦¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½©ÅÄÃóÆÖÃÏ¹­Êó¼¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÂè£±£²£³ÃÏ¶è·ÙÌ³Ââ¤Î½ÚÁâ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯£µ·î£³£°Æü¡¢³ã¾å»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ²¥ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢16ÆüÉÕ¤±¤ÇÄä¿¦£±£µÆü¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£·º»ö½èÊ¬¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¹À¼ù·ÙÌ³ÂâÄ¹¤Ï¡¢¡Ö½êÂ°Ââ