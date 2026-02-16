Îø¿Í¤ò¥Õ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤­¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤¹¤ëÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¿´Íý¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Îø¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¿·¤·¤¤Îø°¦¤Ë¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÊÌ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤Îø¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈæ³Ó¤·¤Æ¸å²ù¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Èà½÷¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢