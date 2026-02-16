¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û BTS¤¬¡ØGQ JAPAN¡Ù4·î¹æÁý´© ÆÃÊÌÉ½»æÈÇ¡Ê2·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¢£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍÙ¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¡×¡ÊSUGA¡Ë ´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤«¤éÌó4Ç¯¡¢BTS¤¬5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤È¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ºÆ¤Ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£4·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤ÇÂç¤­¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ