ÉÕ¤­¹ç¤¤»Ï¤á¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÈà¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¸òºÝ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÃËÀ­¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¡Ö°Õ³°¤ÊÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¬¤¤¤¤»Ò¤¹¤®¤ë¤«¤é¡ÖÈà¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¤¤è¤¦¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃËÀ­¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎä¤á¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´Ø·¸À­¤¬´õÇö¤Ë