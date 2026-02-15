Ä«¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ãë¤äÌë¤Ë¶¯¤¤¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿W¤µ¤ó¡Ê39ºÐ¡¦ÈÎÇä¡Ë¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿©Íß¤ÎÇÈ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿£±¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇW¤µ¤ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÄ«¿©¤ËÈ¯¹Ú¥É¥ê¥ó¥¯¤ò£±ÇÕ¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¡£¿©»ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£´¥ö·î¤Ç¡Ý£³kg¡¢ÂÎ¤Î·Ú¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤Ë¡ÈÈ¯¹Ú¤Î°ìÇÕ¡É¤òÂ­¤¹¤À¤±