¥â¥Ç¥ë¡¦º´ÅÄ¿¿Í³Èþ¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´ÅÄ¿¿Í³Èþ48ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍýÁÛÅª¡×¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ê6Ëç¡Ë2008Ç¯10·î¤Ë·ëº§¡¢2009Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò¡¢2010Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ëº´ÅÄ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï48ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤ÏÈþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶á±Æ¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÅê