²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹©Æ£ÀÅ¹á¡¢¼êºî¤ê¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨µé¡×ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤â¡Ê11Ëç¡Ë¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼êºî¤êÎÁÍý¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹©Æ£¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤È¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¡¢¤µ¤é¤ËÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¤´¤Þ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ