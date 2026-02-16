¤­¤ç¤¦¤Ï¹­¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷¤Î¶¯¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤¹¤«¤é¶âÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¨¤µ¤¬Ìá¤ëÆü¤â ¤­¤ç¤¦¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°Ž¥´ôÉìŽ¥ÄÅ¤Ç15¡îÁ°¸å °¦ÃÎŽ¥´ôÉìŽ¥»°½Å¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¡Ê2/16 Ãë¡Ë Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï14.7¡î¤Ç¡¢É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤­¤ç¤¦¤Î¸á¸å¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤ÎÈôÂÍÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬¹­¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤ÏÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£É÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿