9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤¬¡¢14Æü¡¢15Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ò³«Ëë¤µ¤»¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤¿NiziUÆ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢NiziU¤Ë¤È¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì32¸ø±é¤È¤¤¤¦¡¢¥­¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¤«¤Ä½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½