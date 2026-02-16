ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô¤Ç2022Ç¯¡¢¿Æ»Ò3¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºØÆ£½ßÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï2022Ç¯12·î¡¢ÈÓÇ½»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ69¡Ë¤ÈºÊ¤Î¿¹ÅÄÀô¤µ¤ó¡ÊÅö»þ68¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¿¹ÅÄ¥½¥Õ¥£¥¢¥Ê·Ã¤µ¤ó¡ÊÅö»þ32¡Ë¤Î3¿Í¤ò¤ª¤Î¤Ç¤¿¤¿¤­¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºØÆ£Èï¹ð¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖºØÆ£¤µ¤ó¤ÏÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê