ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²²­¤ÎÍ·Í÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤Ç¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡¦·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï±¿¹Ò²ñ¼Ò¤Î¸µ½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Ö±¿¹Ò°ÂÁ´´ÉÍýµ¬Äø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ËÅÄÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢ÃÎ¾²²­¤ÇÍ·Í÷Á¥¡ÖKAZUⅠ¡×¤òÄÀË×¤µ¤»¡¢¾èµÒ¾è°÷£²£¶¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ