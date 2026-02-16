¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£41st¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¤ÊÕ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹­¤²¡ÄÂ´¶ÈÈ¯É½¤ò¤·¤¿º´Æ£Íþ²Ìº´Æ£¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢41ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤Î²Æ¡£