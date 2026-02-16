ミラノ・コルティナオリンピックは、大会10日目も日本選手団の活躍が続いています。スピードスケートの高木美帆選手（高ははしごだか）が女子500メートルで、2大会連続のメダル獲得です。今大会、既に1000メートルで銅メダルを獲得している高木選手（31）。第4組に登場するとスタートからスピードにのり、自己ベストに迫るタイムで、残り10組以上が残っている中、暫定1位に立ちました。その後、2人には抜かれますが3位となり、2大