¿¹±Ñ²ð¸µË¡Áê¼«Ì±ÅÞ¤Ï16Æü¤Î½°±¡³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢¼¡´üµÄÄ¹¤Ë¿¹±Ñ²ð¸µË¡Áê¡Ê77¡Ë¡áÀéÍÕ11¶è¡á¤ò¿äµó¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀµ¼°¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¡£18Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñËÁÆ¬¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£½°±¡¤ÇÌîÅÞÂè1ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉûµÄÄ¹¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äó°Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÆ»¤¬ÅÞÆâÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£°Ñ°÷Ä¹¤ä¿³ºº²ñÄ¹¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬ÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º°ú¤­Â³¤­¶¨µÄ¤¹¤ë¡£