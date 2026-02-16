¥«¥­ÍÜ¿£¡Ê»ñÎÁ¡Ë ²¬»³¸©¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤È12·î¤Î¸©Æâ¤ÎÍÜ¿£¥«¥­¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿²¬»³¸©µÄ²ñÇÀÎÓ¿å»º°÷²ñ¤Ç¡¢¸©Æâ6µù¶¨¤Î½¸·×ÃÍ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯11·î¤È12·î¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Ï206£ô¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡Ê744£ô¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7³ä°Ê¾å¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸»º³Û¤Ï4²¯6500Ëü±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±»þ´ü¡Ê11²¯±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó6³ä¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£