Ç³Èñ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿­¤Ð¤»¤ë¡©É®¼Ô¤¬ºòÇ¯¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¦¥Ç¥£¡ØA2¡Ù¡Ê2003Ç¯¼°¡Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î±¿Å¾¤Ç25km/L¤ÎÇ³Èñ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1.4L¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ç¡¢ËÜµ¤¤ÇÁö¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÇ³Èñ¤ò¿­¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û·ÚÎÌ¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶õÎÏÍ­Íø¤ÊÌ¤ÍèÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ú¥¢¥¦¥Ç¥£A2¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´20Ëç¤¢¤ë½ËÆü¤Î·îÍËÆü¡¢µÞ¤°ÍÑ¤â¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¤¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤­¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÆ»Ï©¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¸òÄÌÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢»þÀÞ¥¹¥ê¥Ã¥×¥¹