¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÃæÅÄæÆ¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¿¤À¤è¤¦¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥¯»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¥Ï¡¼¥ì¡¼¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÃæÅÄæÆÃæÅÄ¤Ï¡ÖµÙ¤ß¤¢¤ó¤ÞÌµ¤¤¤«¤éµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç!!#ÃæÅÄæÆ#¥Ï¡¼¥ì¡¼#¥Ï¡¼¥ì¥à¥¹¥È¥¢#µì¼Ö#¥Ê¥Ã¥¯¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢°¦¼Ö¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ï¡¼¥ì¡¼