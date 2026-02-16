King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê27¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Øµ´¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê3·î27Æü¸ø³«¡ËÀ½ºîÊó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÀî°¦ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢2020Ç¯¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥Ï»á¤Î¾®Àâ¡£21Ç¯¤è¤êÅÅ»Ò»¨»ï¡Önoicomi¡×¤Ë¤ÆÉÙ³ß¤¸¤å¤ó»áºî²è¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤È¿Í´Ö¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢