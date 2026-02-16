2024Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ü´Ö¾¡Ìé´ÆÆÄºî¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË¡Ù¤Î´ØÏ¢½ñÀÒ¡Ø¹ü¤ò·¡¤ëÃË ¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÀïÁè¡¢¤½¤·¤Æ²­Æì¡Ù¤Î´©¹Ô¤È¡¢ËÜºî¤ÎBlu-ray¡¦DVD¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢2·î20Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¼ã¼ê²»³Ú²È4¿Í¤òÄÉ¤¦¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤È¸À¤¦Ì¾¤ÎÀÄ½Õ¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡õ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿ ËÜºî¤Ï¡¢²­ÆìÀï¤ÎÀïË×¼Ô¤Î°ä¹ü¤ò40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ý½¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¶ñ»Ö·øÎ´¾¾¤Î³èÆ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£¶ñ»Ö·ø¤Ï¡Ö¥¬¥Þ¥Õ¥äー