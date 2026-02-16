ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÎÈ¯ÅÅµ¡¤òµ¯Æ°¤·¡¢»î¸³Åª¤ÊÁ÷ÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å7»þ10Ê¬¤Ë6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§Æâ¤Î¾øµ¤¤ò¥¿ー¥Ó¥ó¤Ë¶¡µë¤·¡¢È¯ÅÅµ¡¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢16Æü¸áÁ°2»þ55Ê¬¤ËÈ¯ÅÅµ¡¤òÁ÷ÅÅ·ÏÅý¤ËÀÜÂ³¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Ø¤ÎÁ÷ÅÅ¤ò»î¸³Åª¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤éÅÅµ¤¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ï¡¢2012Ç¯3·î¤Î¸¶»ÒÏ§Ää»ß°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤¢¤ÈÈ¯ÅÅµ¡¤Î±¿Å¾¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿