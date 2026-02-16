PXG Japan¹çÆ±²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¿·ºî¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡ÖPXG¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î°ÂÄêÀ­¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¡¦¥Þ¥ì¥Ã¥È·¿¥Ñ¥¿¡¼PXG Hot Rod ZT¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¿¿¤Î¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ãæ¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹³«ÊÄ¤òÍÞÀ©¡£°ÂÄê¤·¤¿ºÆ¸½À­¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òµá¤á¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¹­Êó¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤ò¹½¤¨¤¿´é¡ÖPXG¥¼¥í¥È¥ë¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥·¥ã